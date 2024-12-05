Диллиан Уайт оценил шансы Усика нокаутировать Фьюри
Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Диллиана Уайт высказался по поводу реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.
По словам британца, украинец имеет силу для того, чтобы отправить в нокаут "Цыганского короля".
Читай также: Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком
"В боксе, особенно в супертяжелом весе, вы всегда находитесь на расстоянии одного удара. Усик поймал Тайсона в первом бою довольно хорошо. В некоторых местах в мире, после такого бой бы остановили.
Но из-за характера Фьюри и того, что он раньше показал, что может подняться и продолжать драться, этого не произошло. Я думаю, что Усик может остановить его в реванше. Оба парня могут победить досрочно.
Перед нокдауном Фьюри доставил Усику большие проблемы. Это показывает, что Усик набирает форму в супертяжелом весе, становится сильнее. Бьет сильнее и становится агрессивней. Фьюри нужно быть очень осторожным в реванше", - сказал Уайт для Sky Sports.
Ранее Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!