Диллиан Уайт оценил шансы Усика нокаутировать Фьюри

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Диллиана Уайт высказался по поводу реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британца, украинец имеет силу для того, чтобы отправить в нокаут "Цыганского короля".

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"В боксе, особенно в супертяжелом весе, вы всегда находитесь на расстоянии одного удара. Усик поймал Тайсона в первом бою довольно хорошо. В некоторых местах в мире, после такого бой бы остановили.

Но из-за характера Фьюри и того, что он раньше показал, что может подняться и продолжать драться, этого не произошло. Я думаю, что Усик может остановить его в реванше. Оба парня могут победить досрочно.

Перед нокдауном Фьюри доставил Усику большие проблемы. Это показывает, что Усик набирает форму в супертяжелом весе, становится сильнее. Бьет сильнее и становится агрессивней. Фьюри нужно быть очень осторожным в реванше", - сказал Уайт для Sky Sports.

Ранее Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере.

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