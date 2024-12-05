"Нельзя списывать со счетов": Уайт оценил шансы Фьюри в бою с Усиком
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался по поводу реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика.
По словам боксера, "Цыганский король" имеет характер, который позволяет ему побеждать.
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"История показала, что никогда не нужно списывать со счетов Фьюри. Как только этот парень подвергается критике, сразу начинает отбиваться. С каждым разом, когда его списывают со счетов, он возвращается и становится лучше.
Так было с Уайлдром, Тайсон был лучше во втором бою и еще лучше в третьем. Похоже, он из тех парней, которые чувствуют себя более уверенно, когда на них оказывают давление", - приводит слова Уайта Sky Sports.
Ранее британец оценил шансы Усика нокаутировать Фьюри.
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