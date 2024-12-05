"Нельзя оставаться в тени": Уайт рассказал, как Фьюри сможет победить Усика

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался про реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Боксер считает, что "Цыганский король" должен действовать агрессивно, чтобы победить представителя Украины.

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"Чтобы победить Усика, Фьюри придется использовать свои габариты. Он должен более агрессивно вести бой. Он не может оставаться в тени, потому что Усик - техничный гений.

В первом бою он смог оказать давление на Тайсона, чего мы никогда ранее не видели. Поэтом Фьюри нужно задушить его, как он сделал это в свое время со Стивом Каннингемом. Думаю, нужно придерживаться именно такой тактики", - приводит слова Уайта Sky Sports.

В первом бою Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Реванш пройдет 21 декабря.

Ранее Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере.

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