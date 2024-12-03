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"Тайсон почти победил в первом бою": Известный тренер дал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Специалист рассказал, что британцу нужно изменить в повторном поединке с украинцем.
Сегодня, 15:59
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Известный британский тренер Марк Тиббс высказал свое мнение по поводу реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, чтобы рассчитывать на успех во втором поединке, британскому боксеру следует проанализировать и исправить ошибки, которые он допустил во время первой встречи в ринге с украинцем.

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"Усик такой же опытный, как и Фьюри, но Тайсон почти победил его в первом бою. Любой опытный боец или тренер сразу же понял, что он тогда сделал не так. Ему просто нужно исправить эти вещи, чтобы одержать победу. Никто из этих парней на вершине не даст заднюю, но Тайсон допустил несколько ошибок. Надеюсь, он все исправит и победит в реванше.

В любом случае это будет тяжело сделать, так как мы знаем, что Тайсон уже на грани карьеры. Оба парня приняли участие в нескольких больших боях. Так что нас ждет чертовская драка.

Усик сейчас очень уверен в себе. Конечно, он приобрел эту уверенность в первом бою, но тут встретятся два настоящих бойца. Так что я не сбрасывал бы со счетов и другого парня. Все может сработать в обе стороны", - сказал Тиббс в комментарии Boxing Social.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее инсайдер назвал вес Фьюри на реванш с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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