Рой Джонс выбрал соперника для Ломаченко

Легенда бокса хотел бы, чтобы украинец встретился с абсолютным чемпионом мира.

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший высказался по поводу чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко.

По словам американца, представитель Украины может провести поединок с абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе японцем Наоя Иноуэ.

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"Честно говоря, я хотел бы увидеть, как Ломаченко вернется и встретится с Иноуэ. Хочу посмотреть, что Лома сделает с этим.

Это был бы хороший бой, потому что у Ломы отличная техника. Он сейчас дерется с бойцами, которые намного крупнее его. Иноуэ гораздо ближе к нему по размеру. Это действительно хороший бой", - приводит слова американца Boxing Scene.

Ранее катмен Ломаченко рассказал про состояние боксера.

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