Кроуфорд оценил реванш Усик - Фьюри

Звездный боксер Теренс Кроуфорд поделился мнением поо поводу второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам американца, Усик заслуживает быть лидером рейтинга P4P.

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"Усик заслуживает быть лучшим боксером в мире и лидером рейтинга P4P.

Нас ждет замечательный реванш. Усик – мой друг, но Тайсон тоже. Я очень жду этого поединка, пусть снова победит лучший", - приводит слова Кроуфорда Boxing Social.

Ранее Бриедис назвал последний бой Усика в карьере.

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