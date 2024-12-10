Турки заявил о желании организовать бой для Владимира Кличко

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх обратился к Владимиру Кличко.

Функционер во время проведения конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) заявил, что хотел бы снова увидеть украинца в ринге.

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"Хочу увидеть в ринге еще раз, как ты пытаешься снова получить пояс чемпиона мира. Увидим исход боя Усик – Фьюри, исход боя Дюбуа.

Я буду просить, чтобы WBC, IBF, WBA, WBO дали тебе шанс добиться этой мечты", - приводит слова функционера Fight Hub TV.

Напомним, WBC вручила Владимиру Кличко памятный пояс.

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