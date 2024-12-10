"Он отдал все, что имел": промоутер обеспокоен формой Усика перед реваншем с Фьюри

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о противостоянии чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

По словам функционера, боксеры отдали очень многое в первом бою, так что реванш будет совсем другим.

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"Усик победил, но он отдал все, что имел. Он был уставшим мужчиной. Это было тяжелый бой для обоих. Что он отнял у них? В этом и суть.

Тайсон знает, что ему делать. Ему не нужно, чтобы я ему рассказывал. У него отличный боксерский мозг. Он хорошо учится в боксе", - приводит слова промоутера Boxing News 24/7.

В первом поединке Усик победил раздельным решением судей. Реванш пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Хирн назвал интригу реванша между Усиком и Фьюри.

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