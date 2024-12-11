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Промоутер назвал недостаток Усика, которым не воспользовался Фьюри

Уоррен раскрыл планы Тайсона на реванш.
Сегодня, 12:30
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, поделился воспоминаниями про первый поединок британца с Александром Усиком.

По словам специалиста, "Цыганский король" должен больше наносить ударов по украинцу, чтобы победить.

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"У Усика есть слабость, которой Фьюри не воспользовался должным образом в первом бою. Я сейчас говорю о теле Усика. Я скажу вам, что в реванше это будет исправлено.

Конечно, Тайсону придется идти в атаку. Что делает Усик, когда пытается контратаковать? Становится прямо. Именно в это момент Фьюри ловил его апперкотом. Он каждый раз попадал этим ударом.

У Усика есть слабость, которой Фьюри не воспользовался в полной мере", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Ранее бывший чемпион мира назвал раунд, в котором Усик нокаутирует Фьюри.

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