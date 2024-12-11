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Уайт дал совет Фьюри, как победить Усика

Британец выделил прошлые бои Тайсона.
Сегодня, 13:16
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт оценил реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британца, его соотечественик должен боксировать в агрессивной манере.

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"Это отличный бой, но я продолжаю думать о том, как он сложится. Ладно, Фьюри может внести коррективы, но Усик тоже способен на это. Это очень сложный поединок для обоих бойцов.

Если бы я был тренером Фьюри, то сказал бы ему, что он должен быть агрессивным, драться с Усиком так, как он дрался во втором поединке с Деонтеем Уайлдером и со Стивом Каннингемом. Нужно показать агрессию, давить на него своими габаритами", - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Бриедис сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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