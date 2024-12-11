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Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Украинец уверен, что поединок завершится досрочно.
Сегодня, 18:25
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) поделился мнением о реванше чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

По словам спортсмена, чемпионский поединок завершится досрочно.

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"Для меня это будет очень интересный поединок, потому что каждый из бойцов сможет сделать свою работу над ошибками. И мне лично будет очень интересно увидеть, что нового и интересного они смогут реализовать в следующем поединке.

Я уверен, что этот бой не пройдет всей дистанции и закончится досрочно", - приводит слова Сиренко XSPORT.

Ранее промоутер назвал недостаток Усика, которым не воспользовался Фьюри.

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