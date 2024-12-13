Леннокс Льюис сообщил, вернется ли Кличко в бокс
Легенда уверен, что у Владимира есть другие задания.
Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис высказался про возможное возвращение Владимира Кличко.
По словам легенды бокса, он пообщался с украинцем и уверен, что тот не вернется в спорт.
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"У этих парней сейчас есть проблемы поважнее. В их стране война и они сосредоточенны именно на этом. Я точно знаю. Так что я не думаю, что он вернется", - приводит слова британца Seconds Out.
Ранее бывший промоутер Кличко рассказал, с кем тот точно не подерется в случае возвращения.
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