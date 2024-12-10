Бывший промоутер Кличко рассказал, с кем тот точно не подерется в случае возвращения

Бывший промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Том Леффлер высказался о его вероятном возвращении в ринг.

По его словам, только сам украинец должен принимать решение о возобновлении карьеры и объявить его. При этом он считает, что в случае возвращения Кличко точно не встретится в ринге с соотечественником Александром Усиком.

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"Я знаю, что в какой-то момент он мечтал побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Я не хочу говорить за Владимира. Пусть он сам скажет обо всем, что с этим связано.

Кличко не дрался бы с Усиком, потому что он его соотечественник. Но теперь чемпион Даниэль Дюбуа, и в зависимости от того, что произойдет дальше, мы можем увидеть возвращение Владимира. Но пусть любые анонсы делает он. Многое зависит от того, что произойдет 21 декабря.

Для бокса нет амбассадоров лучше, чем Владимир и его брат Виталий. Если мы увидим возвращение Владимира на ринг, то я думаю, многие фанаты будут взбудоражены возможность снова за ним наблюдать", - цитирует Леффлера Sky Sports.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри заявил, что разговаривал с Владимиром Кличко о его возвращении в ринг.

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