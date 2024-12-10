"Давайте драться": Дюбуа отреагировал на возможное возвращение в ринг Кличко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа прокомментировал слухи о возможном возобновлении карьеры легендарным украинским боксером Владимиром Кличко.

По словам британца, он не против встретиться в ринге с украинцем, если тот решит вернуться в бокс.

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"Сейчас такая эра, когда в боксе может произойти что угодно. Я думаю, что перед этим были какие-то разговоры о нашем бое, но Владимиру, безусловно, это не понравилось. Он думал: "Хочу ли я в моей ситуации драться с Даниэлем? Этот молодой лев будет охотиться за мной, так что - нет".

Такие парни могут возобновить карьеру. Посмотрите на Майка Тайсона, который недавно провел показательный бой. Пока ничего не решено. Но это хорошо. Если все условия будут правильными, то да, давайте драться", - приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Ранее промоутер Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри заявил, что разговаривал с Владимиром Кличко о его возвращении в ринг.

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