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"Бить по лицу": Фьюри рассказал, как победит Усика

Британец уверен, что возьмет реванш у Александра.
Сегодня, 20:10
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался про второй поединок с Александром Усиком.

По словам британца, он знает, как победить представителя Украины.

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"Я собираюсь нанести больше ударов, чем в прошлый раз. Вот и все. Мне просто нужно постоянно бить его по лицу. Я собираюсь боксировать с умом, попытаюсь поймать Усика на ошибке. С моей стороны будет меньше клоунады и больше сосредоточенности.

В первом бою я сделал столько ненужных вещей, которые никто не делал на таком уровне. Это забрало мой фокус и не позволило мне победить. Я слишком много возился", - приводит слова Тайсона Nine.

Ранее Рой Джонс оценил реванш Усик - Фьюри.

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