"Бить по лицу": Фьюри рассказал, как победит Усика

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался про второй поединок с Александром Усиком.

По словам британца, он знает, как победить представителя Украины.

Читай также: Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса

"Я собираюсь нанести больше ударов, чем в прошлый раз. Вот и все. Мне просто нужно постоянно бить его по лицу. Я собираюсь боксировать с умом, попытаюсь поймать Усика на ошибке. С моей стороны будет меньше клоунады и больше сосредоточенности.

В первом бою я сделал столько ненужных вещей, которые никто не делал на таком уровне. Это забрало мой фокус и не позволило мне победить. Я слишком много возился", - приводит слова Тайсона Nine.

Ранее Рой Джонс оценил реванш Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!