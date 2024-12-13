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Хирн назвал условие, при котором Кличко вернется в бокс

Промоутер признался, что общался с украинцем.
Вчера, 23:10
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возможном возвращении бывшего чемпиона Владимира Кличко (64-5, 53 КО).

Функционер не верит, что 48-летний украинец вернется в бокс, но имеет невероятную физическую форму.

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"Сомневаюсь, что Кличко вернется. Я ужинал с ним и Турки Аль аш-Шейхом. Владимир – отличный человек. Он по-прежнему в потрясающей физической форме, но дело в возрасте.

Может быть, он отдыхал. Он не из тех ребят, которые закончили карьеру, когда были полностью изношены. Он показал войну с Джошуа, это было чудесное сражение.

Мне нравится Владимир, он многого добился в политическом мире, но иногда тебя затягивает голод в бокс, и ты не можешь уйти. Если он хочет это сделать, если он готов физически, если его здоровье в хорошем состоянии, то кто мы такие, чтобы отказывать ему?", - приводит слова Хирна Fight Hub TV.

Ранее Леннокс Льюис сообщил, вернется ли Кличко в бокс.

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