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"Несколько кружек пива": Усик рассказал, как бы провел день с Фьюри

Украинец хорошо общается с британцем.
Сегодня, 00:05
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) заявил, что готов провести совместный выходной с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Украинец признался, что выпил бы несколько кружек пива.

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"Мы бы пошли в паб пить пиво, потом мы пошли бы играть в гольф, потом – в футбол, потом немного покатались бы на лошадях.

Несколько кружек пива? Да, без проблем", – сказал Усик.

Реванш боксеров пройдет 21 декабря. Ранее Фьюри рассказал, как победит Усика.

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