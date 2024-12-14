"Несколько кружек пива": Усик рассказал, как бы провел день с Фьюри

Украинец хорошо общается с британцем.

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) заявил, что готов провести совместный выходной с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Украинец признался, что выпил бы несколько кружек пива.

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"Мы бы пошли в паб пить пиво, потом мы пошли бы играть в гольф, потом – в футбол, потом немного покатались бы на лошадях.

Несколько кружек пива? Да, без проблем", – сказал Усик.

Oleksandr Usyk's perfect day with Tyson Fury 😍#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Dec 21 | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/zd9xs1nbku — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 13, 2024

Реванш боксеров пройдет 21 декабря. Ранее Фьюри рассказал, как победит Усика.

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