Сити VS Юнайтед: Усик рассказал, за какой бы футбольный клуб играл
Украинец будет следить за манчестерским дерби.
Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался о своих футбольных предпочтениях.
Украинский рассказал, за какую команду АПЛ хотел бы играть.
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"Манчестер Юнайтед. Будь у меня выбор, я бы играл за Манчестер Юнайтед".
Усик признался, что будет поддерживать "красных дьяволов", которые 15 декабря сыграют против Манчестер Сити.
"Поддерживать Юнайтед? Да, конечно.
Манчестер Юнайтед выиграет. Но у Сити есть хорошие игроки и хороший тренер", – сказал Усик для Sky Sports.
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