Сити VS Юнайтед: Усик рассказал, за какой бы футбольный клуб играл

Украинец будет следить за манчестерским дерби.

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался о своих футбольных предпочтениях.

Украинский рассказал, за какую команду АПЛ хотел бы играть.

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"Манчестер Юнайтед. Будь у меня выбор, я бы играл за Манчестер Юнайтед".

Усик признался, что будет поддерживать "красных дьяволов", которые 15 декабря сыграют против Манчестер Сити.

"Поддерживать Юнайтед? Да, конечно.

Манчестер Юнайтед выиграет. Но у Сити есть хорошие игроки и хороший тренер", – сказал Усик для Sky Sports.

Напомним, Артета удивил журналистку TNT подарком после матча Лиги чемпионов.

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