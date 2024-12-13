iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета удивил журналистку TNT подарком после матча Лиги чемпионов

Тренер Арсенала обрадовал фанатку клуба.
Сегодня, 09:26
Вудс и Артета / Getty Images
Вудс и Артета / Getty Images

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета порадовал ведущую послематчевых включений TNT Sports Лауру Вудс после матча Лиги чемпионов против Монако.

37-летняя Лаура сейчас в надежде и ждет своего первенца. Артета подготовил презент с разнообразной детской одеждой и игрушками с логотипами Арсенала.

Лаура является давней поклонницей "канониров", поэтому очень обрадовалась таким подаркам.

Напомним, что Арсенал хоть и тяжело стартовал, но все же обыграл Монако в том матче. Теперь "канониры" являются одними из главных фаворитов[[/link_local]] на победу в ЛЧ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

Статьи по теме

Зинченко отсутствовал на открытой тренировке перед матчем Арсенала в Лиге чемпионов Зинченко отсутствовал на открытой тренировке перед матчем Арсенала в Лиге чемпионов
Артета прокомментировал ничью в лондонском дерби против Фулхэма Артета прокомментировал ничью в лондонском дерби против Фулхэма
Арсенал повторил клубный рекорд по голам со стандартов Арсенал повторил клубный рекорд по голам со стандартов
Артета: Арсенал хочет быть королями всего Артета: Арсенал хочет быть королями всего
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров

Последние новости

13:25
Сборная Украины по футзалу с разгромной победы начала отбор на Евро-2026
Бокс13:15
Усик - Фьюри: где и когда состоится реванш
Другие страны13:00
Жеребьевка квалификации на Чемпионат мира-2026: онлайн-трансляция
Украина12:45
Суд Лозанны объяснил, как Тимощуку удалось обжаловать санкции со стороны УАФ
Бокс11:54
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Европа11:30
МЮ подписал игрока с чемпионата Парагвая – инсайдер
Киберспорт11:07
Perfect World Shanghai Major 2024: G2 в тяжелом матче обыграли Heroic
Бокс10:59
Беринчик узнал имя следующего соперника и дату боя
НБА10:45
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Агбаджи оформил постер через собственного партнера
Олимпийские игры10:20
Олимпиада-2026 может пройти на разных континентах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK