Артета удивил журналистку TNT подарком после матча Лиги чемпионов
Тренер Арсенала обрадовал фанатку клуба.
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета порадовал ведущую послематчевых включений TNT Sports Лауру Вудс после матча Лиги чемпионов против Монако.
37-летняя Лаура сейчас в надежде и ждет своего первенца. Артета подготовил презент с разнообразной детской одеждой и игрушками с логотипами Арсенала.
Лаура является давней поклонницей "канониров", поэтому очень обрадовалась таким подаркам.
Напомним, что Арсенал хоть и тяжело стартовал, но все же обыграл Монако в том матче. Теперь "канониры" являются одними из главных фаворитов[[/link_local]] на победу в ЛЧ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!