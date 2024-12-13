Артета удивил журналистку TNT подарком после матча Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета порадовал ведущую послематчевых включений TNT Sports Лауру Вудс после матча Лиги чемпионов против Монако.

37-летняя Лаура сейчас в надежде и ждет своего первенца. Артета подготовил презент с разнообразной детской одеждой и игрушками с логотипами Арсенала.

Лаура является давней поклонницей "канониров", поэтому очень обрадовалась таким подаркам.

Напомним, что Арсенал хоть и тяжело стартовал, но все же обыграл Монако в том матче. Теперь "канониры" являются одними из главных фаворитов[[/link_local]] на победу в ЛЧ.

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