Мудрика заметили на вечере бокса Усик - Фьюри

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, проходит вечер бокса, где главным боем будет реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.

На событии будет присутствовать много звездных гостей, некоторые из которых, решили посетить и поединки в андеркарде. В частности, на арене уже присутствует вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик.

Мудрика сфотографировали на одном из боев, которые уже состоялись, а после появилось видео того, как он наблюдает за прибытием Усика.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси может подать в суд на УАФ из-за допинг-скандала с Мудриком.

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