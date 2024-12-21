iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик прибыл на реванш с Фьюри

Украинец приехал на Kingdom Arena.
Вчера, 21:59

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, проходит вечер бокса, главным событием которого станет бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Украинец первым из боксеров прибыл на арену. Об этом стало известно из соцсетей Quinsberry Promotions.

В видео, которое было опубликовано в аккаунте промоутерской компании, также был замечен украинец Михаил Мудрик.

Напомним, на ISPORT есть результаты всех боев андеркарда вечера бокса[[/link_local_local]] Усик - Фьюри.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя
Усик - Фьюри, андеркард: Лапин и Новицкий защитили свои титулы, Богачук стал претендентом на пояс WBC Усик - Фьюри, андеркард: Лапин и Новицкий защитили свои титулы, Богачук стал претендентом на пояс WBC
Мудрик сфотографировался с женой Усика накануне реванша Александра с Фьюри Мудрик сфотографировался с женой Усика накануне реванша Александра с Фьюри
Атлетико вырвал победу над Барселоной Атлетико вырвал победу над Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри свешивался в куртке
Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри свешивался в куртке

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Пройс выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира, Джима - в топ-10
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследованияна этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Европа00:27
Мудрик сфотографировался с женой Усика накануне реванша Александра с Фьюри
Европа00:06
Атлетико вырвал победу над Барселоной
Вчера, 23:53
Бокс23:53
Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя
Бокс23:40
Усик - Фьюри, андеркард: Лапин и Новицкий защитили свои титулы, Богачук стал претендентом на пояс WBC
Бокс23:30
Богачук победил нокаутом, соперник не вышел на ринг после шестого раунда
Европа23:17
Сикан заинтересовал топ-клуб Серии А - источник
Европа22:31
Шахтер отказал французскому клубу в трансфере своего нападающего
Бокс21:59
Усик прибыл на реванш с Фьюри
Европа21:28
Арсенал победил Кристал Пэлас второй раз за неделю, разгромив соперника
Европа20:59
Тоттенхэм может подписать дублера топ-клуба АПЛ из-за травмы основного вратаря
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK