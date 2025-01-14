iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Постол получил следующего соперника и дату поединка

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе выйдет в ринг через несколько дней после собственного 41-летия.
Сегодня, 10:32
Виктор Постол / Getty Images
Виктор Постол / Getty Images

Украинец Виктор Постол встретится с аргентинским боксером Давидом Сауседо по прозвищу "Баск". Бой состоится в киевском Дворце спорта 25 января, сообщает BoxRec.

Постол в июле в прошлом году проиграл нокаутом в 7-м раунде бой доминиканцу Элвису Родригесу. В профи-ринге он провел 36 поединков, в которых одержал 31 победу (12 – нокаутом). Тем временем 43-летний Сауседо провел 77 поединков (10 поражений).

В рамках большого боксерского вечера очередной поединок проведет еще один украинец – Арам Фаниян. Он будет противостоять аргентинцу Николасу Харе.

К слову, ранее Усик нашел непобежденного боксера в вероятные соперники.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Постол

Статьи по теме

"Он на голову выше": Постол сделал неожиданный прогноз на бой Усик - Фьюри "Он на голову выше": Постол сделал неожиданный прогноз на бой Усик - Фьюри
Постол - Родригес: лучшие моменты боя Постол - Родригес: лучшие моменты боя
Постол потерпел досрочное поражение от доминиканского соперника Постол потерпел досрочное поражение от доминиканского соперника
Постол проиграл Расселлу техническим нокаутом в 10-м раунде Постол проиграл Расселлу техническим нокаутом в 10-м раунде
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Финляндия выиграла одиночную смешанную эстафету в Оберхофе, Украина стала 13-й
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Бокс11:18
"Надеюсь, это игра": Промоутер Джошуа с сожалением отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса
Европа10:36
Манчестер Сити согласовал трансфер юного бразильского защитника
Бокс10:32
Постол получил следующего соперника и дату поединка
Европа09:59
Апелляция Реала на дисквалификацию Винисиуса отклонена
Другие страны09:35
Бывшая звезда Реала продолжит карьеру в Мексике
НХЛ08:58
НХЛ: Филадельфия победила Флориду, Эдмонтон минимально обыграл Лос-Анджелес
НБА08:32
НБА: Хьюстон взял верх над Мемфисом, Лейкерс уступили Сан-Антонио
Европа07:55
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Челси, Ливерпуля, Милана, Ювентуса, Боруссии Д, Байера, кубковые поединки
Теннис07:30
Australian Open-2025: Свитолина, Костюк и Ястремская уверенно стартовали на турнире, Снигур вылетела
Теннис07:22
Ястремская успешно преодолела первый раунд Australian Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK