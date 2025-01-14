Постол получил следующего соперника и дату поединка

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе выйдет в ринг через несколько дней после собственного 41-летия.

Украинец Виктор Постол встретится с аргентинским боксером Давидом Сауседо по прозвищу "Баск". Бой состоится в киевском Дворце спорта 25 января, сообщает BoxRec.

Постол в июле в прошлом году проиграл нокаутом в 7-м раунде бой доминиканцу Элвису Родригесу. В профи-ринге он провел 36 поединков, в которых одержал 31 победу (12 – нокаутом). Тем временем 43-летний Сауседо провел 77 поединков (10 поражений).

В рамках большого боксерского вечера очередной поединок проведет еще один украинец – Арам Фаниян. Он будет противостоять аргентинцу Николасу Харе.

К слову, ранее Усик нашел непобежденного боксера в вероятные соперники.

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