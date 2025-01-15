"Есть два варианта": Фроч назвал причины, почему Фьюри завершил карьеру

Экс-чемпион проанализировал решение Тайсона и считает, что тот еще вернется.

Бывший чемпион мира Карл Фроч отреагировал на заявление экс-обладателя титула в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Именитый боксер предположил, почему британец мог пойти на такой шаг.

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"Здесь есть два варианта. Или ему предложили плохие условия за бой с Джошуа, или он действительно верит, что его ограбили в реванше с Усиком, что действительно смешно.

Это стыд и позор, если мы не увидим бой Тайсона против Энтони Джошуа. Если Тайсон решил закончить, то ладно. Но я думаю, что он еще выйдет один раз на ринг, а соперником будет Джошуа", - сказал Фроч на YouTube-канале Froch On Fighting.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, может ли Тайсон вернуться ради боя с Джошуа.

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