"Ключ к успеху": Усик получил порцию комплиментов от Черкашина

Федор Черкашин поделился соображениями о победе Александра Усика. Опытный украинец сохранил чемпионские пояса WBA, WBC, WBO и IBO.

"Пример Усика подтверждает, что дисциплина побеждает все. Это – ключ к успеху. У Саши бойцовский характер, высокий IQ. Выиграть второй поединок у Фьюри, который был в великолепных кондициях – дорогого стоит.

Британец был хорошо подготовлен, но Саша не позволил ему ничего поделать, поскольку был в лучшей форме. Видел как Александр усердно работает в зале и он заслуживает быть на своем месте. Мы действительно живем в одно время с живой легендой этого спорта", – рассказал Черкашин XSPORT.

Кстати, накануне чемпион UFC Перейра изъявил желание драться с Усиком.

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