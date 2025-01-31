iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Ключ к успеху": Усик получил порцию комплиментов от Черкашина

Чемпион по версии WBC International в среднем весе оценил второе противостояние соотечественника против Тайсона Фьюри.
Сегодня, 17:38
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Федор Черкашин поделился соображениями о победе Александра Усика. Опытный украинец сохранил чемпионские пояса WBA, WBC, WBO и IBO.

"Пример Усика подтверждает, что дисциплина побеждает все. Это – ключ к успеху. У Саши бойцовский характер, высокий IQ. Выиграть второй поединок у Фьюри, который был в великолепных кондициях – дорогого стоит.

Британец был хорошо подготовлен, но Саша не позволил ему ничего поделать, поскольку был в лучшей форме. Видел как Александр усердно работает в зале и он заслуживает быть на своем месте. Мы действительно живем в одно время с живой легендой этого спорта", – рассказал Черкашин XSPORT.

Кстати, накануне чемпион UFC Перейра изъявил желание драться с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Максим Черкашин

Статьи по теме

"Я чемпион, поэтому хочу драться с чемпионом": Усик получил претендента на бой из UFC "Я чемпион, поэтому хочу драться с чемпионом": Усик получил претендента на бой из UFC
"Будет отличная возможность": Паркер нацелился на бой с Усиком после Дюбуа "Будет отличная возможность": Паркер нацелился на бой с Усиком после Дюбуа
Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя
"Он сходит с ума": Уайт раскритиковал Дюбуа за поспешно брошенный вызов Усику "Он сходит с ума": Уайт раскритиковал Дюбуа за поспешно брошенный вызов Усику
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Украина18:58
УАФ выдвинула Шевченко кандидатом в члены Исполкома УЕФА
Теннис18:41
Сестры Киченок вышли в финал "полутысячника" в Австрии
Европа18:29
Барселона продлила контракт с молодым талантом
Европа18:18
Байер арендовал одноклубника Довбика
Формула 117:59
Макларен оставит резервистом пилота Индикар
Европа17:58
Малиновский приступил к тренировкам в общей группе Дженоа
Бокс17:38
"Ключ к успеху": Усик получил порцию комплиментов от Черкашина
17:15
Украинский скелетонист стал призером юниорского чемпионата Европы
Европа16:44
Турецкий клуб объявил о подписании Степаненко
Европа16:14
Юный украинский голкипер подписал первый профессиональный контракт с Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK