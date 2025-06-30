Одноклубник Довбика станет рекордным трансфером

Бешикташ согласовал трансфер Тэмми Абрахама, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что прошлый сезон англичанин провел в аренде в Милане, где отличился 10-ю голами.

Роме игрок оказался не нужен, потому сложностей в переговорах с Бешикташем не было.

Инсайдер не называет сумму перехода, однако пишет, что это станет рекордом для турецкого клуба. Текущим рекордом является подписание Мохамеда Альмусрати за 11 млн евро.

Уже во вторник Абрахам прибудет в Стамбул, где попдишет четырехлетний контракт.

Ранее также сообщалось, что другой английский форвард попал на прицел Манчестер Юнайтед.

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