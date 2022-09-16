iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ротань - о матчах плей-офф квалификации на ЧЕ U-21: Игроки так близко подошли к своей цели, что дополнительно их мотивировать не нужно

Наставник молодежной сборной Украины поделился мыслями о противостоянии против Словакии.
Сегодня, 18:15
Руслан Ротань
Руслан Ротань
0 0 0

В рамках плей-офф квалификации к чемпионату Европы U-21 по футболу молодежная сборная Украины встретится с сверстниками из Словакии.

Главный тренер "желто-синих" Руслан Ротань выказался о предстоящем двухматчевом противостоянии.

По словам специалиста, ему не нужно дополнительно давить на своих подопечных, ведь они и так достаточно мотивированы.

"Не устаю благодарить ВСУ и гордиться ими. Такими мыслями озабочена вся наша «молодежка», я это точно знаю.

Мы хорошо изучили сборную Словакии, просмотрев более 10 игр с ее участием. Информации очень много, поэтому важно выделить самое главное. Пока этим и занимаемся.

Однако задача номер один — как можно скорее навязать именно наши принципы игры. Мы никогда не скрываем, что учитывая, конечно, определенные стилистические и тактические особенности игры соперника, строим свой футбол и ни под кого не подстраиваемся.

Я никогда не давил на футболистов результат — каждый из них это может подтвердить. Всегда подчеркивал, что отвечу за каждое поражение, а вы должны отвечать вместе со мной за каждую игру.

Не будет давления и в этот раз. Лишнее оно и потому, что ребята так близко подошли к своей цели, что особо мотивировать их вообще не нужно. Но я им напомню, что они мечтают не просто уехать на Евро, а показать там содержательный футбол. Не будем забывать и о шансе попасть на Олимпийские игры", — сказал Ротань в интервью пресс-службе УАФ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол чемпионат Европы Руслан Ротань Сборная Украины U-21
0 0 0

Статьи по теме

Стало известно, кто станет транслятором матчей сборной Украины в рамках Лиги наций Стало известно, кто станет транслятором матчей сборной Украины в рамках Лиги наций
Бекхэм простоял в очереди 13 часов, чтобы попрощаться с королевой Великобритании Бекхэм простоял в очереди 13 часов, чтобы попрощаться с королевой Великобритании
Нагельсманн выказался о плохой форме Мане Нагельсманн выказался о плохой форме Мане
Лидер защиты Ренна не сыграет против Динамо Лидер защиты Ренна не сыграет против Динамо
Помочь журналистам

Видео

Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа20:42
Милан включился в борьбу за Мудрика
Сборные20:18
Евробаскет-2022: Польша сыграет с Францией, Германия - с Испанией в полуфиналах
Сборные20:13
Франция стала первым финалистом Евробаскета-2022, уничтожив в полуфинале Польшу
Украина20:04
Стало известно, кто станет транслятором матчей сборной Украины в рамках Лиги наций
Чм-202219:53
Украина - Словения: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по Socca
Европа19:45
Бекхэм простоял в очереди 13 часов, чтобы попрощаться с королевой Великобритании
Европа19:17
Нагельсманн выказался о плохой форме Мане
Сборные19:05
Экс-тренер Кливленда: В НБА побеждают лучшие игроки, а в Европе - лучшие команды
Лига Европы18:42
Лидер защиты Ренна не сыграет против Динамо
Сборные18:40
"Меня поразил его тренерский подход": Поццекко останется во главе сборной Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK