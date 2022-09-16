Ротань - о матчах плей-офф квалификации на ЧЕ U-21: Игроки так близко подошли к своей цели, что дополнительно их мотивировать не нужно

В рамках плей-офф квалификации к чемпионату Европы U-21 по футболу молодежная сборная Украины встретится с сверстниками из Словакии.

Главный тренер "желто-синих" Руслан Ротань выказался о предстоящем двухматчевом противостоянии.

По словам специалиста, ему не нужно дополнительно давить на своих подопечных, ведь они и так достаточно мотивированы.

"Не устаю благодарить ВСУ и гордиться ими. Такими мыслями озабочена вся наша «молодежка», я это точно знаю.

Мы хорошо изучили сборную Словакии, просмотрев более 10 игр с ее участием. Информации очень много, поэтому важно выделить самое главное. Пока этим и занимаемся.

Однако задача номер один — как можно скорее навязать именно наши принципы игры. Мы никогда не скрываем, что учитывая, конечно, определенные стилистические и тактические особенности игры соперника, строим свой футбол и ни под кого не подстраиваемся.

Я никогда не давил на футболистов результат — каждый из них это может подтвердить. Всегда подчеркивал, что отвечу за каждое поражение, а вы должны отвечать вместе со мной за каждую игру.

Не будет давления и в этот раз. Лишнее оно и потому, что ребята так близко подошли к своей цели, что особо мотивировать их вообще не нужно. Но я им напомню, что они мечтают не просто уехать на Евро, а показать там содержательный футбол. Не будем забывать и о шансе попасть на Олимпийские игры", — сказал Ротань в интервью пресс-службе УАФ.