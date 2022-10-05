Украина официально присоединилась к заявке Португалии и Испании на проведение ЧМ-2030

Наша страна может принять Мундиаль.

Украина присоединилась к общей заявке Португалии и Испании на проведение ЧМ в 2030 году.

"Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030".

Обе ассоциации сообщили о своем стремлении к УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку.

Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данная инициатива направлена ​​на осуществление вклада в восстановление страны в период восстановления благодаря силе футбола.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены впоследствии.

Теперь в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата Мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны.

Кандидатуры Португалии, Испании и Украины будут отвечать всем критериям и дедлайнам подачи заявки в ФИФА.

Мы верим, что футбольная семья всего мира подхватит и поддержит эту инициативу.

Добро пожаловать, Украина, в заявку на Чемпионат Мира-2030!" — говорится в совместном официальном пресс-релизе участников опубликованном на сайте УАФ

Наша страна рассчитывает принять матчи одного из квартетов на стадии группового этапа.

Заявка Украины, Испании и Португалии получит безоговорочную поддержку от УЕФА и правительств европейских стран.