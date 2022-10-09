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Анчелотти: Стоит ожидать ротацию в матче с Шахтером

Наставник Реала прокоментировал победу над Хетафе.
Сегодня, 13:11
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
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Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о победе над Хетафе.

Тянуть время, когда ты только на один гол впереди — вполне обычное дело. Я думаю, что наша команда сыграла хорошо, и после этого матча у меня осталось много положительных моментов в воспоминаниях. Да, мы не забили два или больше голов, однако и не пропустили в свои ворота при этом.

Например, в прошлом году мы на этой же арене вообще проиграли, однако в этот раз были намного сильнее. Особенно во время воздушных дуэлей.Оставить поле без пропущенного гола было очень важно для нас. 

Мы хорошо защищались. Я думаю, что Милитао и Рюдигер справились с собственной задачей на игру полностью. К ним можно добавить также и Чуамени.

Иногда игра складывается так, что команде комфортно находиться с мячом в ногах, поэтому она никуда не торопится и не навязывает атакующую игру соперникам. Мы старались больше играть на сохранение преимущества, чем на создание предпосылок для его увеличения. В двух матчах мы создали очень много моментов, однако почти не забивали при этом.

Итальянец также анонсировал изменения в составе в предстоящем матче с Шахтером.

Ждать ли ротацию во вторник в матче против Шахтера? Да. Есть уставшие игроки — они не будут играть, как это произошло сегодня с Кроосом, Бензема и Менди", — заявил специалист.

Матч между Реалом и Шахтером пройдет во вторник, 11 октября, в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Карло Анчелотти Реал Мадрид
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