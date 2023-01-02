Самые дорогие трансферы в истории футбола
В последние годы цены на лучших футболистов мира выросли очень сильно и сейчас за топ-футболиста клубы не стесняются просить 100 млн евро, тогда как еще 10 лет назад после такого запроса могли просто покрутить пальцем у виска.
ISPORT.ua предлагает вам ознакомиться со списком самых дорогих трансферов последних лет и в истории мирового футбола в общем.
Самые дорогие трансферы 2023 года
Трансферное окно только стартовало, но уже были совершены первые дорогостоящие трансферы, такие как переход Коди Гакпо в Ливерпуль.
Из топ-клубов уже также успел подписать нового игрока Челси, заплатив за молодого Давида Фофана не большие в нынешнее время 12 млн евро.
Рекордные приобретения 2022 года
В прошлом году также было много крутых переходов за большие деньги. Например, в ТОП-10 не попали бразильцы Рафинья и Ришарлисон, а Эрлинг Голанд оказался на десятой строчке.
|№
|Игроки
|Откуда
|Куда
|Стоимость
(млн, €)
|1
|Антони
|Аякс
|МЮ
|95
|2
|Душан Влахович
|Фиорентина
|Ювентус
|81,6
|3
|Уэсли Фофана
|Лестер
|Челси
|80,4
|4
|Орельен Чуамэни
|Монако
|Реал М
|80
|5
|Дарвин Нуньес
|Бенфика
|Ливерпуль
|80
|6
|Казэмиро
|Реал М
|МЮ
|70,65
|7
|Александер Исаак
|Реал С
|Ньюкасл
|70
|8
|Матийс де Лигт
|Ювентус
|Бавария
|67
|9
|Марк Кукурелья
|Брайтон
|Челси
|65,3
|10
|Эрлинг Холанд
|Боруссия Д
|Ман Сити
|60
Игроки, за которых заплатили больше всего в 2021 году
В отличии от 2022, здесь было сразу два трансфера, которые превысили отметку в 100 млн евро, но при этом только пять футболистов поменяли клуб за сумму больше полусотни миллионов.
Что интересно, из этой 10-ки далеко не все на данный момент могут считаться удачными трансферами, а некоторые точно можно назвать провальными.
|№
|Игроки
|Откуда
|Куда
|Стоимость(млн, €)
|1
|Джек Гриллиш
|Астон Вилла
|Ман Сити
|117,5
|2
|Ромелу Лукаку
|Интер
|Челси
|113
|3
|Джейдон Санчо
|Боруссия Д
|МЮ
|85
|4
|Ашраф Хакими
|Интер
|ПСЖ
|68
|5
|Бен Уайт
|Брайтон
|Арсенал
|58,5
|6
|Дайо Упамекано
|РБ Лейпциг
|Бавария М
|42,5
|7
|Рафаэль Варан
|Реал М
|МЮ
|40
|8
|Ибрагима Конате
|РБ Лейпциг
|Ливерпуль
|40
|9
|Темми Авраам
|Челси
|Рома
|40
|10
|Эмилиано Буэндия
|Норвич
|Астон Вилла
|38,4
Самый дорогой трансфер в футболе
На данный момент наиболее дорогостоящим трансфером является переход бразильского нападающего Неймара из Барселоны в ПСЖ в 2017 году, который обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро.
Второе место занимает покупка все тем же ПСЖ у Монако форварда Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро. Замыкает тройку переход из Ливерпуля в Барселону в 2018 году бразильца Филиппе Коутиньо, за которого каталонцы заплатили 135 миллионов евро.
|№
|Игроки
|Откуда
|Куда
|Стоимость(млн, €)
|1
|Неймар
|Барселона
|Барселона
|222
|2
|Килиан Мбаппе
|Монако
|Монако
|180
|3
|Филипе Коутиньо
|Ліверпуль
|Ливерпуль
|135
|4
|Жоау Феликс
|Атлетико М
|Атлетико М
|127,2
|5
|Усман Дембеле
|Борусія Д
|Боруссия Д
|125
|6
|Антуан Гризманн
|Атлетико М
|Атлетико М
|120
|7
|Джек Гриллиш
|Астон Вілла
|Астон Вилла
|117,5
|8
|Криштиану Роналду
|Реал М
|Реал М
|117
|9
|Эден Азар
|Челсі
|Челси
|115
|10
|Ромелу Лукаку
|Інтер
|Интер
|113