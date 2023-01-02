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Самые дорогие трансферы в истории футбола

Узнай у нас рекордные по стоимости трансферы за всю историю футбола.
Сегодня, 17:50
Самые дорогие трансферы в истории футбола / Getty Images
Самые дорогие трансферы в истории футбола / Getty Images

В последние годы цены на лучших футболистов мира выросли очень сильно и сейчас за топ-футболиста клубы не стесняются просить 100 млн евро, тогда как еще 10 лет назад после такого запроса могли просто покрутить пальцем у виска.

ISPORT.ua предлагает вам ознакомиться со списком самых дорогих трансферов последних лет и в истории мирового футбола в общем.

Самые дорогие трансферы 2023 года

Трансферное окно только стартовало, но уже были совершены первые дорогостоящие трансферы, такие как переход Коди Гакпо в Ливерпуль.

Из топ-клубов уже также успел подписать нового игрока Челси, заплатив за молодого Давида Фофана не большие в нынешнее время 12 млн евро.

Рекордные приобретения 2022 года

В прошлом году также было много крутых переходов за большие деньги. Например, в ТОП-10 не попали бразильцы Рафинья и Ришарлисон, а Эрлинг Голанд оказался на десятой строчке.

Игроки Откуда Куда Стоимость
(млн, €)
1 Антони Аякс МЮ 95
2 Душан Влахович Фиорентина Ювентус 81,6
3 Уэсли Фофана Лестер Челси 80,4
4 Орельен Чуамэни Монако Реал М 80
5 Дарвин Нуньес Бенфика Ливерпуль 80
6 Казэмиро Реал М МЮ 70,65
7 Александер Исаак Реал С Ньюкасл 70
8 Матийс де Лигт Ювентус Бавария 67
9 Марк Кукурелья Брайтон Челси 65,3
10 Эрлинг Холанд Боруссия Д Ман Сити 60

Игроки, за которых заплатили больше всего в 2021 году

В отличии от 2022, здесь было сразу два трансфера, которые превысили отметку в 100 млн евро, но при этом только пять футболистов поменяли клуб за сумму больше полусотни миллионов.

Что интересно, из этой 10-ки далеко не все на данный момент могут считаться удачными трансферами, а некоторые точно можно назвать провальными. 

Игроки Откуда Куда Стоимость
(млн, €)
1 Джек Гриллиш Астон Вилла Ман Сити 117,5
2 Ромелу Лукаку Интер Челси 113
3 Джейдон Санчо Боруссия Д МЮ 85
4 Ашраф Хакими Интер ПСЖ 68
5 Бен Уайт Брайтон Арсенал 58,5
6 Дайо Упамекано РБ Лейпциг Бавария М 42,5
7 Рафаэль Варан Реал М МЮ 40
8 Ибрагима Конате РБ Лейпциг Ливерпуль 40
9 Темми Авраам Челси Рома 40
10 Эмилиано Буэндия Норвич Астон Вилла 38,4

Самый дорогой трансфер в футболе

На данный момент наиболее дорогостоящим трансфером является переход бразильского нападающего Неймара из Барселоны в ПСЖ в 2017 году, который обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро.

Второе место занимает покупка все тем же ПСЖ у Монако форварда Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро. Замыкает тройку переход из Ливерпуля в Барселону в 2018 году бразильца Филиппе Коутиньо, за которого каталонцы заплатили 135 миллионов евро.

Игроки Откуда Куда Стоимость
(млн, €)
1 Неймар Барселона Барселона 222
2 Килиан Мбаппе Монако Монако 180
3 Филипе Коутиньо Ліверпуль Ливерпуль 135
4 Жоау Феликс Атлетико М Атлетико М 127,2
5 Усман Дембеле Борусія Д Боруссия Д 125
6 Антуан Гризманн Атлетико М Атлетико М 120
7 Джек Гриллиш Астон Вілла Астон Вилла 117,5
8 Криштиану Роналду Реал М Реал М 117
9 Эден Азар Челсі Челси 115
10 Ромелу Лукаку Інтер Интер 113

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар трансферы Эден Азар Криштиану Роналду Филиппе Коутиньо Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Ромелу Лукаку

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