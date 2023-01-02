Самые дорогие трансферы в истории футбола

Узнай у нас рекордные по стоимости трансферы за всю историю футбола.

В последние годы цены на лучших футболистов мира выросли очень сильно и сейчас за топ-футболиста клубы не стесняются просить 100 млн евро, тогда как еще 10 лет назад после такого запроса могли просто покрутить пальцем у виска.

ISPORT.ua предлагает вам ознакомиться со списком самых дорогих трансферов последних лет и в истории мирового футбола в общем.

Самые дорогие трансферы 2023 года

Трансферное окно только стартовало, но уже были совершены первые дорогостоящие трансферы, такие как переход Коди Гакпо в Ливерпуль.

Из топ-клубов уже также успел подписать нового игрока Челси, заплатив за молодого Давида Фофана не большие в нынешнее время 12 млн евро.

Рекордные приобретения 2022 года

В прошлом году также было много крутых переходов за большие деньги. Например, в ТОП-10 не попали бразильцы Рафинья и Ришарлисон, а Эрлинг Голанд оказался на десятой строчке.

№ Игроки Откуда Куда Стоимость

(млн, €) 1 Антони Аякс МЮ 95 2 Душан Влахович Фиорентина Ювентус 81,6 3 Уэсли Фофана Лестер Челси 80,4 4 Орельен Чуамэни Монако Реал М 80 5 Дарвин Нуньес Бенфика Ливерпуль 80 6 Казэмиро Реал М МЮ 70,65 7 Александер Исаак Реал С Ньюкасл 70 8 Матийс де Лигт Ювентус Бавария 67 9 Марк Кукурелья Брайтон Челси 65,3 10 Эрлинг Холанд Боруссия Д Ман Сити 60

Игроки, за которых заплатили больше всего в 2021 году

В отличии от 2022, здесь было сразу два трансфера, которые превысили отметку в 100 млн евро, но при этом только пять футболистов поменяли клуб за сумму больше полусотни миллионов.

Что интересно, из этой 10-ки далеко не все на данный момент могут считаться удачными трансферами, а некоторые точно можно назвать провальными.

№ Игроки Откуда Куда Стоимость(млн, €) 1 Джек Гриллиш Астон Вилла Ман Сити 117,5 2 Ромелу Лукаку Интер Челси 113 3 Джейдон Санчо Боруссия Д МЮ 85 4 Ашраф Хакими Интер ПСЖ 68 5 Бен Уайт Брайтон Арсенал 58,5 6 Дайо Упамекано РБ Лейпциг Бавария М 42,5 7 Рафаэль Варан Реал М МЮ 40 8 Ибрагима Конате РБ Лейпциг Ливерпуль 40 9 Темми Авраам Челси Рома 40 10 Эмилиано Буэндия Норвич Астон Вилла 38,4

Самый дорогой трансфер в футболе

На данный момент наиболее дорогостоящим трансфером является переход бразильского нападающего Неймара из Барселоны в ПСЖ в 2017 году, который обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро.

Второе место занимает покупка все тем же ПСЖ у Монако форварда Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро. Замыкает тройку переход из Ливерпуля в Барселону в 2018 году бразильца Филиппе Коутиньо, за которого каталонцы заплатили 135 миллионов евро.