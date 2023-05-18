Защитник Реала высказался о провальном матче против Манчестер Сити

Футболист мадридского Реала Дани Карвахаль прокомментировал провальную ответную игру против Ман Сити в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

По словам испанца, "горожане" довольно уверенно переиграли "сливочных" и заслужили попасть в финал.

"Мы можем признать, что Сити был сильнее, а нам чего-то не хватило. Дело не в настроении, а в том, что мы позволили слишком сильно прижать себя к воротам. Наши лучшие голевые моменты пришлись на второй тайм.

Мы знали, что Сити очень силен дома, но после первого матча у нас было ощущение, что мы способны были сыграть лучше, чем получилось. Лучше - в плане контроля мяча. Мы - мадридцы, мы станем еще сильнее и будем очень усердно работать в следующем сезоне над тем, чтобы снова сыграть на этой стадии турнира.

Мы играли с соперниками, которые были сильнее нас в этом матче. Они довольно уверенно переиграли нас", - сказал Карвахаль.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Реал.