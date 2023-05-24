Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о своем будущем.

По словам испанского специалиста, он готов остаться в стане "горожан" еще минимум на один сезон.

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"Я останусь в Манчестер Сити на следующий сезон. Я не думаю об уходе из клуба. Я останусь в следующем сезоне даже с сотней нарушений в АПЛ против нас, не волнуйтесь. Я буду здесь", - приводит слова испанца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, впереди манкунианцев ожидают два важных поединка, а именно финал в Кубке Англии против Манчестер Юнайтед и в Лиге чемпионов против Интера.