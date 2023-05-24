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Капитан Днепра-1 пропустит игру с Шахтером из-за очень странной желтой

Игрок сборной Украины заработал горчичник в матче против Ворсклы.
Сегодня, 15:55
Александр Сваток / scdnipro1.com.ua
Александр Сваток / scdnipro1.com.ua

Александр Сваток не сыграет в решающем матче сезона для своей команды против донецкого Шахтера, который состоится 28 мая, из-за дисквалификации.

В поединке против Ворсклы Сваток получил четвертое предупреждение в нынешнем сезоне, что означает дисквалификацию на следующий матч.

При этом, желтую днепрянин получил за то, что не согласился с решением арбитра, какая команда должна вбрасывать аут.

Отметим, что поединок против Ворсклы Днепр-1 в итоге проиграл и потерял возможность хотя бы на несколько часов возглавить турнирную таблицу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Александр Сваток

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