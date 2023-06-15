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Степаненко: У Северной Македонии хорошая команда

Хавбек поделился мыслями в преддверии поединка против балканской сборной.
Сегодня, 19:41
Тарас Степаненко и Сергей Ребров / УАФ
Тарас Степаненко и Сергей Ребров / УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался о предстоящем поединке отбора на ЧЕ-2024 против Северной Македонии.

По словам Степаненко, у Северной Македонии хорошая команда, костяк которой не изменился с матча на Чемпионате Европы-2020

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"Конечно, я помню ту игру. Она была очень тяжелая. Какое-то время мы имели больше моментов, но в концовке Северная Македония перехватила инициативу, имела два-три опасных момента и нам в какой-то мере повезло.

Конечно, это хорошая команда. Если мне не изменяет память, то у сборной Северной Македонии осталось много игроков из того состава и они играют по той же схеме, что и тогда", - заявил хавбек.

Напомним, матч против Северной Македонии состоится завтра, 16 июня, в 21:45 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Тарас Степаненко северная македония

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