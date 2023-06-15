Ребров - о матче против Северной Македонии: Не считаю, что мы фавориты
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от поединка с Северной Македоией в рамках отбора на Чемпионат Европы-2024.
По словам специалиста, команде нужно играть в свой футбол.
"Эта команда выбила Италию в плей-офф отбора на чемпионат мира, победили Германию на выезде. Мы уважаем соперника, но мы должны думать о своей игре.
Завтра очень важно сконцентрироваться на своей игре, проанализировать ошибки, которые мы совершили в матче с Германией и играть в свой футбол".
Также Ребров не считает "сине-желтых" фаворитом в предстоящей встрече.
"Я не считаю, что мы фавориты. Мы играем на выезде, мы играем против крепкой команды, которая показала это в последних матчах. Мы должны быть сконцентрированными, мы должны показать на поле, что мы фавориты, но сейчас я не считаю, что мы фавориты.
Завтра будет другая игра по сравнению со сборной Германии.
Мы понимаем против кого мы играем, мы понимаем силу сборной Северной Македонии, но как я говорил мы должны понимать, как мы будем играть.
Завтра я жду очень тяжелой игры, но я жду, что наши игроки готовы к такому", - заявил рулевой национальной команды.
Напомним, матч Северная Македония - Украина состоится завтра, 16 июня, в 21:45 по киевскому времени.