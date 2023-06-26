"Он знает, кто мы": Супруга вратаря ПСЖ рассказала о его состоянии после инцидента с лошадью

Голкипер французского ПСЖ Серхио Рико продолжает свое восстановление после инцидента с катанием верхом на лошади, произошедшего весной этого года.

Супруга Рико Альба Сильва рассказала о том, как испанец себя чувствует сейчас.

"Он называет нас по именам и прекрасно знает, кто мы такие, его память работает отлично".

Сильва заявила , что теперь от врачей зависит, когда вратаря ПСЖ выпишут из реанимации. Также девушка отметила, что ее муж пока не помнит обстоятельств произошедшего

"Нам нужно подождать, пока он действительно выскажется. Пока мы просто стараемся, чтобы он чувствовал себя хорошо и спокойно", - заявила она

Напомним, весной этого года Рико упал с лошади после чего животное ударило его в область шеи.