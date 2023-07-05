Йовичевич сделал прогноз на матч между молодежными сборными Украины и Испании

Экс-наставник донецкого Шахтера Игор Йовичевич высказался о предстоящем матче чемпионата Европы до 21 года между сборными Украины и Испании.

Специалист выделил ключевых футболистов "желто-голубых" в комментарии для испанского издания Marca.

Читай также: Защитник сборной Украины U-21: Испания играет в похожий с нами футбол

"За Мудрика не случайно заплатили 100 млн, но мы должны помнить, что он подписал контракт на восемь лет. Я уверен, что он покажет все, на что способен. Судаков - мегаталант. Бондаренко с его паузами в игре, когда он не кажется взрывоопасным, является золотым мозгом. Невероятно, как они доминируют в матчах. С Мудриком можно обыграть Испанию, которая будет владеть мячом, а в контратаках украинцы могут быть смертоносными.

Мы начинали с нуля, а сейчас смотрим на то, где находимся. Это невероятно - быть в полуфинале. Эти игроки имеют большие перспективы для дальнейшего прогресса, это поколение, которое сделало большой скачок с "Шахтером". Мы заставили о нас говорить в этих нечеловеческих условиях", - сказал Йовичевич.

Напомним, матч молодежных сборных Украины и Испании в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы состоится, 5 июля, в 22:00 по Киеву.