Защитник сборной Украины U-21: Испания играет в похожий с нами футбол

Защитник сборной Украины U-21 Алексей Сыч в преддверии матча против сверстниками из Испании поделился мыслями о сопернике.

По словам футболиста, "Фурия Роха" похожа на коллектив Руслана Ротаня тем, что стремится контроллировать игру.

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"Я бы не сказал, что победа над Францией нас расслабила. Да, был момент эйфории: все-таки уже третий матч с ними, и наконец - победа, получение путевки на Олимпиаду. Плюс - полуфинал. Но практически сразу об этом забыли. Час-два попраздновали - и все. Сейчас весь акцент на Испании.

Сборная Испании - очень хорошая команда. На мой взгляд, она - одна из сильнейших команд, которая играет в пас. У них есть сходство с нашей игрой, поэтому будет интересно. Да, я имею в виду контроль мяча. Мы тоже стремимся контролировать всю игру.

Быстрые фланги Испании? Фактически у каждой команды есть самая сильная сторона - это фланг. Нападение у таких команд всегда хорошее. Но у нас тоже не слабые игроки, поэтому будем стараться победить", - заявил Алексей.

Напомним, матч между молодежными сборными Украины и Испании U-21 состоится сегодня, 5 июля, в 22:00 по Киеву.