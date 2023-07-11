Брайтон Де Дзерби установил ценник на своего главного таланта

"Чайки" ориентируются на ту сумму, которую получит Вест Хэм за переход Деклана Райса в Арсенал.

Английский Брайтон установил ценник на эквадорского хавбека Мойзеса Кайседо.

Как сообщает Sky Sports, "чайки" ориентируются на сумму в 100 млн фунтов, которую получит Вест Хэм за трансфер Деклана Райса в Арсенал.

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Отмечается, что руководство Челси, являющегося главным претендентом на Кайседо, настаивает на подписании эквадорца, но договориться с коллективом Роберто Де Дзерби будет достаточно тяжело.

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний Кайседо провел 37 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Полузащитник является игроком оборонительного плана. Также стоит отметить, что в прошлой кампании он стал одним из открытий АПЛ.