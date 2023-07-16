Андриевский - про сем чудес мира: Пирамида и мой гол Мариуполю

Дуэт из киевского Динамо в лице Александра Андриевского и Александра Караваева принял участие в Youtube-викторине на канале Ветераны космических войск.

В ходе программы хавбеку столичного клуба выпало задание назвать за десять секунд пять из семи чудес мира. Андриевский с задачей не справился, но сумел продемонстрировать неплохое чувство юмора.

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"Пирамида и мой гол Мариуполю с центра поля", - заявил футболист "бело-синих".

Стоит сказать, что речь идет о забитом мяче, который Александр записал на свой счет в матче первого круга чемпионата Украины сезона-2017/18.

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