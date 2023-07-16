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Динамо разгромило кипрский клуб в спарринге

Столичный клуб "не заметил" сопротивления Ариса.
Вчера, 21:11
Динамо Киев / FC Dynamo Kyiv
Динамо Киев / FC Dynamo Kyiv

В рамках предсезонной подготовки киевское Динамо провело товарищеский поединок против кипрского Ариса.

Украинский гранд достаточно легко справился со своим соперником, отправив в его ворота 4 безответных мяча.

Авторами забитых голов стали Сергей Сидорчук, Бенито и Назар Волошин, который оформил дубль.

Отметим, что запись матча доступна на нашем сайте.

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Динамо - Арис 4:0

Голы: Сидорчук, 42, Бенито, 48, Волошин, 88, 90+1.

Динамо: Бущан (Нещерет, 79) - Тымчик, Биловар (Боль, 79), Попов (Дячук, 79), Дубинчак - Сидорчук (Царенко, 66), Шапаренко (Шепелев, 66), Буяльский (Андриевский, 66), Кабаев (Диалло, 61), Леднев (Волошин, 61) - Бенито (Караваев, 66).

Арис (стартовый состав): Баджи, Вандерсон, Яндал, Медиуб, Сане, Шоке, Браун, Деметриу, Сполярич, Монтнор, Степински.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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