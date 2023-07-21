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Сын Симеоне продлит контракт с Атлетико

И сразу же уйдет в аренду.
Сегодня, 16:10
Джулиано Симеоне / Getty Images
Джулиано Симеоне / Getty Images

Сын Диего Симеоне Джулиано Симеоне свяжет свое будущее с Атлетико.

Как сообщает издание Marca, футболист подпишет контракт с командой своего отца до 2028 года. Финансовые детали остаются неизвестными.

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При этом источник отмечает, что нападающий сразу же отправится в аренду. Симеоне-младшего подпишет Алавес, вышедший в Ла Лигу. Договор аренды будет подписан без права выкупа.

Прошедший сезон Джулиано провел в Реал Сарагосе, где за 36 матчей забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

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