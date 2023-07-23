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Барселона намерена сделать еще ряд подписаний

Каталонцы хотят усилить линию полузащиты и защиты.
Сегодня, 16:57
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Каталонская Барселона определилась с приоритетом на остаток трансферного окна.

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены сделать еще два подписания. Готовятся усиления на позицию правого защитника и в центр поля.

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Но при этом учитывая сложное финансовое положение клуба придется от кого-то избавиться. Предполагается, чтобы провернуть эти подписания Барселона сделает одну крупную продажу.

Возможно, игроком, который покинет стан каталонцев, станет Френки де Йонг или Рафинья, так как именно они привлекают больше всего внимания со стороны других команд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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