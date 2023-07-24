ПСЖ предложил контракт экс-игроку Барселоны

Арнау Тенас может оказаться в стане парижан.

Французский ПСЖ намерен усилить вратарскую линию.

Как сообщает L'equipe, парижане заинтересованы в услугах 22-летнего Арнау Тенаса. Переход может состояться на правах свободного агента.

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Футболист являлся основным голкипером молодежной сборной Испании на прошедшем этим летом Евро U-21. На клубном уровне выступал за дубль Барселоны.

Отмечается, что Тенас рассматривается в качестве запасного вратаря с возможностью завоевать место в старте в будущем.

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