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Ван Леувен - о победе над Металлистом 1925: Как для первого матча, то я очень доволен

Нидерландский специалист высказался об официальном дебюте во главе "горняков".
Сегодня, 20:07
Патрик ван Леувен / Getty Images
Патрик ван Леувен / Getty Images

Нидерландец Патрик ван Леувен высказался о матче первого тура чемпионата Украины между Шахтером и Металлистом 1925.

Специалист остался удовлетворен победой в данной встрече.  По его словам, в этом матче, возможно, команда не играла на 100%, но его все устроило.

"Мы очень счастливы. Сегодня у нас было достаточно моментов. Мы не смогли реализовать все, но как для первого матча, то я очень доволен.

У нас очень много игроков, у нас есть возможность кого-то заменить, если нужно. Уже совсем скоро многие игроки вернутся в общую группу, у меня есть выбор.

Только несколько недель назад мы начали свой путь, пока я доволен. Сегодня было очень жарко, поэтому, возможно, вы не увидели определенной интенсивности. Но все еще впереди.

Очень круто, что Невертон, Педринью Азеведо и Дениль Кастильо дебютировали и наконец поняли, что такое УПЛ. Мы будем тренироваться с ними, чтобы становиться ближе друг к другу морально и физически, а также чтобы становиться сильнее, - заявил рулевой "горняков".

Напомним, в этом матче Николай Матвиенко оформил ювилейное результативное действие за клуб, а Алексей Кащук дебютное.


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