Брайтон Де Дзерби подпишет лидера Аякса

Мохаммед Кудус близок к переходу в АПЛ.

Английский Брайтон близок к усилению полузащиты.

Как сообщает Давид Орнштейн, "чайки" согласовали плату в размере 40 млн фунтов за Мохаммеда Кудуса из Аякса.

Личное соглашение близко к тому, чтобы быть заключенным, однако, его детали на данный момент не сообщаются.

Читай также: Челси опережает Арсенал в гонке за хавбека Аякса

Отметим, что в услугах Кудуса также были заинтересованы лондонские Челси и Арсенал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!