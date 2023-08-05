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Брайтон Де Дзерби подпишет лидера Аякса

Мохаммед Кудус близок к переходу в АПЛ.
Сегодня, 21:19
Мохаммед Кудус / Getty Images
Мохаммед Кудус / Getty Images

Английский Брайтон близок к усилению полузащиты.

Как сообщает Давид Орнштейн, "чайки" согласовали плату в размере 40 млн фунтов за Мохаммеда Кудуса из Аякса.

Личное соглашение близко к тому, чтобы быть заключенным, однако, его детали на данный момент не сообщаются.

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Отметим, что в услугах Кудуса также были заинтересованы лондонские Челси и Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Брайтон Мохаммед Кудус

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