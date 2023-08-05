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Барселона открыта к продаже своего защитника

На Сержиньо Деста не надеются в стане "сине-гранатовых".
Сегодня, 21:48
Сержиньо Дест / Getty Images
Сержиньо Дест / Getty Images

Каталонская Барселона готова к продаже одного из своих защитников.

Как сообщает издание The Athletic, Сержиньо Дест не входит в планы "сине-гранатовых". На него повесили ценник в размере 10 млн евро, рассматривается опция аренды.

Отмечается, что в услугах американского футболиста заинтересованы клубы из итальянского чемпионата, но их названия не расскрываются.

Стоит сказать, что ранее Барселона возобновила интерес к футболисту Жироны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Сержиньо Дест

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