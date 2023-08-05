Барселона открыта к продаже своего защитника
На Сержиньо Деста не надеются в стане "сине-гранатовых".
Каталонская Барселона готова к продаже одного из своих защитников.
Как сообщает издание The Athletic, Сержиньо Дест не входит в планы "сине-гранатовых". На него повесили ценник в размере 10 млн евро, рассматривается опция аренды.
Отмечается, что в услугах американского футболиста заинтересованы клубы из итальянского чемпионата, но их названия не расскрываются.
Стоит сказать, что ранее Барселона возобновила интерес к футболисту Жироны.
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