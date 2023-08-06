Арсенал в шаге от покупки испанского вратаря

Переговоры о переходе футболиста на завершающей стадии.

Похоже, Арсенал успеет провернуть еще один трансфер до начала чемпионата Англии.

Как сообщает Фабрицио Романо, трансфер Давида Раи из Брентфорда находится на завершающей стадии. Сумма трансфера составит около 20 млн евро.

Тажке Фабрицио отмечает, что вратарь Арсенала Мэтт Тернер перейдет в стан аутсайдера АПЛ Ноттингем Форрест. Сумма этого перехода не сообщается.

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Стоит сказать, что в Брентфорде Рая был основным голкипером, проведя 38 матчей в чемпионате Англии, а Тернер в стане "канониров" довольствовался ролью запасного.

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