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Арсенал - Манчестер Сити: прогноз на Суперкубок Англии 06.08.2023

Узнай на ISPORT, кто является фаворитом поединка, открывающего новый сезон в Англии.
Сегодня, 10:24
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images

В рамках Суперкубка Англии, который традиционно открывает новый футбольный сезон в этой стране встретятся Манчестер Сити и Арсенал.

Хотя это соревнование зачастую остается недооцененным болельщикам, однако, это все же престижный трофей в отличии от тех, которые разыгрываются на предсезонку и тренеры команд относятся к нему серьезно. 

Эксперты также подошли к этому поединку со знанием своего дела, предоставив нам свои прогнозы. Отметим, что исход игры может помочь победившей команде обрести уверенность в себе перед началом АПЛ и успешно стартовать в чемпионате.

Источник: Getty Images

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Коэффициент и ставки на матч Суперкубка Англии Арсенал - Манчестер Сити

Оба коллектива подходят к своему первому официальному поединку после серии важных с точки зрения набора физической формы, но не результата, товарищеских матчей. 

В связи с тем, что пока неизвестно, что стоит ожидать от команд в новом сезоне после того, как они усилились некоторыми игроками и потеряли нескольких исполнителей из прошлого сезона ставки делать тяжело, но эксперты и аналитики все же смогли выделить фаворита. С большим отрывом у букмекеров фаворитом являются "горожане".

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  • Победа Арсенала в основное время: 4.70
  • Ничья: 4.10
  • Победа Манчестер Сити в основное время: 1.70
  • Победа Арсенала в любое время: 2.98
  • Победа Манчестер Сити в любое время: 1.43

Также стоит отметить, что у аналитиков есть вера в то, что обе команды отметятся забитыми мячами. Коэффициент на это - 1.68, а на то, что этого не случится - 2.20.

Самым вероятным исходом в основное время матча является счет 1:1 с коэффициентом 7.30

Источник: Getty Images

Статистика противостояния Арсенал - Манчестер Сити

За более чем столетнюю историю обоих клубов матчей между коллективами набралось достатчоно много, и хоть в последние года фаворитом чаще всего являются "горожане", то если брать статистику противостояния за все время там с большим превосходством побеждают "канониры".

Арсенал - Манчестер Сити

66 Победы 38

34 Ничьи 34

218 Голы 162

Источник: Getty Images

Напомним, матч между Арсеналом и Манчестер Сити начнется сегодня, 6 августа, в 18:00 по киевскому времени.

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