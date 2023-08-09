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Днепр-1 подписал хавбека Динамо и замену Довбику

Украинский клуб приобрел Богдана Леднева и Александра Филиппова.
Сегодня, 18:42
Богдан Леднев / scdnipro1.com.ua
Богдан Леднев / scdnipro1.com.ua

Украинский СК Днепр-1 совершил два подписания на проблемные позиции.

Как сообщает пресс-служба "спортклубовцев", в команду перебрался Богдан Леднев из Динамо Киев. Контракт с хавбеком подписан на три года.

В новом клубе украинец будет выступать под 17 номером. Финансовые детали остаются неизвестными.

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Также клуб нашел замену Артему Довбику, ушедшему в Жирону. В коллектив Александра Кучера перешел Александр Филиппов из Сент-Трюйдена. Контракт подписан на один сезон.

Финансовые детали контракта Филиппова не сообщаются официально. Переход состоялся на правах свободного агента.

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