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Все ради любви: Шведский футболист сменил клуб из-за своей возлюбленной

Карл Старфельдт перебрался поближе к своей девушке, которая также является футболисткой.
Сегодня, 15:54
Джасинта Галабаадарачи и Карл Старфельт
Джасинта Галабаадарачи и Карл Старфельт

Центрбэк испанской Сельты Карл Старфельт по необычной причине перебрался в клуб Ла Лиги.

Ранее швед выступал за Селтик, где познакомился с футболисткой женского состава "кельтов" австралийкой Джасинтой Галабадаарачи.

Парень и девушка быстро поладили и со временем стали встречаться друг с другом, однако, этим летом Джасинта сменила команду, перейдя в лиссабонский Спортинг.

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Это сразу же расстроило Карла и он решил пойти по примеру возлюбленой, запросив трансфер. По словам наставника шотландцев Брендана Роджерса, именно переезд девушки стал главной причиной для Старфельта сменить клуб.

В итоге, защитник перебрался в испанскую Сельту из Виго. Виго находится в 460 км от Лиссабона, где играет и живет Галабадаарачи, но это гораздо ближе, чем Глазго, которое расположено в более чем 1500 км от крупного португальского города.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельта селтик спортинг любовь

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